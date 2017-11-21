Президент Сербии Вучич планирует посетить Москву в середине декабря - Матвиенко

Президент Сербии Александр Вучич намерен приехать в Россию в середине декабря текущего года, сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Президент Сербии планирует посетить Москву в середине декабря",- сказала В.Матвиенко после переговоров в Белграде с А.Вучичем.
По ее словам, к визиту "готовятся новые документы, новые договоренности, новые межправительственные, межведомственные соглашения".
"Диалог на высшем уровне между лидерами наших государств стал уже доброй традицией. Они находятся в постоянном диалоге, в постоянном режиме переговоров. Безусловно, этот визит придаст новый импульс всему комплексу российско-сербских отношений, которые развиваются очень успешно в разных сферах, в том числе это касается товарооборота, энергетики, транспорта", - сказала спикер.
"Мы заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества, эта тема также сегодня обсуждалась в ходе встречи", - отметила она.
В.Матвиенко подчеркнула, что Россия очень высоко ценит последовательную позицию руководства Сербии по вопросу о санкциях в отношении РФ. "Об этом еще раз сегодня публично заявил президент, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против России", - сказала она.
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