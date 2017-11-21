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СНГ 21.11.2017 17:45

Президент Сербии Вучич планирует посетить Москву в середине декабря - Матвиенко

Президент Сербии Александр Вучич намерен приехать в Россию в середине декабря текущего года, сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Президент Сербии планирует посетить Москву в середине декабря",- сказала В.Матвиенко после переговоров в Белграде с А.Вучичем.

По ее словам, к визиту "готовятся новые документы, новые договоренности, новые межправительственные, межведомственные соглашения".

"Диалог на высшем уровне между лидерами наших государств стал уже доброй традицией. Они находятся в постоянном диалоге, в постоянном режиме переговоров. Безусловно, этот визит придаст новый импульс всему комплексу российско-сербских отношений, которые развиваются очень успешно в разных сферах, в том числе это касается товарооборота, энергетики, транспорта", - сказала спикер.

"Мы заинтересованы в расширении военно-технического сотрудничества, эта тема также сегодня обсуждалась в ходе встречи", - отметила она.

В.Матвиенко подчеркнула, что Россия очень высоко ценит последовательную позицию руководства Сербии по вопросу о санкциях в отношении РФ. "Об этом еще раз сегодня публично заявил президент, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против России", - сказала она.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]