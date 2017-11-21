Глава МИД Польши ставит восстановление диалога с Киевом в зависимость от позиции украинской стороны

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский выразил разочарование по поводу нынешнего уровня отношений с Украиной, сообщило "Польское радио".

"Украина отказывается от реализации некоторых двусторонних договоренностей. Спустя несколько лет после начала польско-украинского диалога во взаимоотношениях нет прогресса",- заявил министр в эфире "Польского радио" во вторник.

Он подчеркнул, что Польша не ведет спор с Украиной, тем не менее, несмотря на многолетний диалог в политико-дипломатической, военной и экономической сферах, нельзя говорить о прогрессе. При этом В.Ващиковский заверил, что Польша поддерживает проевропейские устремления Украины, а также выступает против российской аннексии Крыма.

По его мнению, восстановление диалога, а также возврат к реализации принятых ранее договоренностей, в частности, касающихся поисково-эксгумационных работ в местах польских захоронений на Украине, зависит от украинской стороны.

В.Ващиковский также отметил, что запрет на въезд в Польшу для некоторых граждан Украины является симметричной мерой, принятой в ответ на решения украинских властей.

Между тем глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Варшава своим действиями, в частности, запретом въезда секретарю межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете, пытается втянуть ЕС в игру против Украины.

"Я считаю, что шаг польской стороны по запрету въезда на территорию шенгенской зоны секретарю межведомственной комиссии Святославу Шеремете - это очень грубое нарушение польской стороны и желание Польши втянуть в эту грязную антиукраинскую игру ЕС", - сказал В.Вятрович журналистам во вторник в Киеве.

Он добавил, что украинские дипломаты должны реагировать более жестко на такие проявления антиукраинской позиции, а также апеллировать к европейским структурам о недопустимости подобных действий.

18 ноября С.Шеремете было отказано во въезде в Польшу.

В начале ноября 2017 года польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники сообщило, что в МИД Польши составляется список украинцев, которым запретят въезд в Польшу. По информации издания, в списке мог быть С.Шеремета, который летом принял решение о запрете эксгумационных работ в с.Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов.

По данным того же издания, Варшава запретила въезд в Польшу В.Вятровичу. При этом Польша не будет обнародовать этот список, лица будут узнавать лишь на границе, не запрещен ли им въезд.

Ранее Институт национальной памяти инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтаж украинского памятника в селе Грушовичи под Перемышлем.