Докладчик ПАСЕ по Белоруссии посетит Минск 22-26 ноября

Докладчик ПАСЕ по Белоруссии Андреа Ригони посетит страну на этой неделе, сообщили в Палате представителей Национального собрания Белоруссии во вторник.
"Визит в Республику Беларусь докладчика по Беларуси комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии А.Ригони планируется с 22 по 26 ноября", - говорится в материалах палаты.
Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, ожидается, что в рамках визита в четверг состоится встреча А.Ригони с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком.
А.Ригони посещал Белоруссию в марте. Он встречался с президентом страны Александром Лукашенко, с министром иностранных дел Владимиром Макеем, руководством обеих палат парламента, а также с представителями гражданского общества. Докладчик ПАСЕ также принял участие в расширенном заседании рабочей группы белорусского парламента по изучению вопроса о применении смертной казни в республике.
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