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СНГ 21.11.2017 18:16

Докладчик ПАСЕ по Белоруссии посетит Минск 22-26 ноября

Докладчик ПАСЕ по Белоруссии Андреа Ригони посетит страну на этой неделе, сообщили в Палате представителей Национального собрания Белоруссии во вторник.

"Визит в Республику Беларусь докладчика по Беларуси комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии А.Ригони планируется с 22 по 26 ноября", - говорится в материалах палаты.

Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, ожидается, что в рамках визита в четверг состоится встреча А.Ригони с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком.

А.Ригони посещал Белоруссию в марте. Он встречался с президентом страны Александром Лукашенко, с министром иностранных дел Владимиром Макеем, руководством обеих палат парламента, а также с представителями гражданского общества. Докладчик ПАСЕ также принял участие в расширенном заседании рабочей группы белорусского парламента по изучению вопроса о применении смертной казни в республике.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАСЕ, ДОКЛАДЧИК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]