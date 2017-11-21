Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 16° 23 Ноя 10° 24 Ноя

Дальнее зарубежье 21.11.2017 18:29

Лидеры Японии и Австралии приветствовали решение США вернуть КНДР в список стран, спонсирующих терроризм

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам во вторник о поддержке решения президента США Дональда Трампа вновь включить КНДР в список стран, спонсирующих терроризм.

"Наша стран поддерживает включение КНДР в список стран-спонсоров терроризма и усиление давления на (Пхеньян - ИФ)", - сказа премьер Японии.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл также одобрил решение Вашингтона.

"Ким Чен Ын организует из Северной Кореи глобальную криминальную операцию, делая упор на оружии и отравляющих веществах, он замешан в киберпреступлениях, и конечно, он при помощи ядерного оружия угрожает стабильности региона", - сказал М.Тернбулл.

"Так что мы всячески приветствуем это решение, и оно служит отражением решимости международного сообщества привести в чувства Северную Корею", - добавил глава австралийского правительства.

В свою очередь власти Южной Кореи высказались в поддержку наращивания давления на Пхеньян, но напомнили слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, согласно которым США надеются на дипломатию в разрешении ситуации на Корейском полуострове.

"Несмотря на возвращение в список (стран-спонсоров терроризма - ИФ), общая позиция Южной Кореи и США, как следовало из замечаний госсекретаря Тиллерсона, остается прежней: попытаться привести Северную Корею за стол переговоров для мирного урегулирования ядерных проблем", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Накануне Д.Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм.

"В дополнение к угрозам мировому сообществу ядерным разрушением Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории", - цитировало Д.Трампа агентство "Блумберг".

Д.Трамп также заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад".

По словам президента, Минфин США во вторник объявит дополнительные меры против КНДР.

В настоящее время в американском списке спонсоров терроризма значатся Иран, Судан и Сирия. Иран был включен в список в 1984 году, Судан в 1993, а Сирия в 1979 году. Северная Корея также была в списке с 1988 года, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведению инспекций северокорейских ядерных объектов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


Абэ пообещал укрепить оборону Японии на фоне ситуации вокруг КНДР Абэ объявил о новых санкциях против КНДР Японский премьер обещал жесткую политику в отношении КНДР - СМИ Запущенная КНДР ракета, по-видимому, относилась к модели "Хвасон-12" - Минобороны Японии На консультациях Патрушева в Японии подчеркнута необходимость дипломатического решения ядерной проблемы КНДР - Совбез РФ Премьер Японии и руководство ЕС призвали к скорейшему принятию новой резолюции СБ ООН по КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]