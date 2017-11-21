Лидеры Японии и Австралии приветствовали решение США вернуть КНДР в список стран, спонсирующих терроризм

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил журналистам во вторник о поддержке решения президента США Дональда Трампа вновь включить КНДР в список стран, спонсирующих терроризм.
"Наша стран поддерживает включение КНДР в список стран-спонсоров терроризма и усиление давления на (Пхеньян - ИФ)", - сказа премьер Японии.
Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл также одобрил решение Вашингтона.
"Ким Чен Ын организует из Северной Кореи глобальную криминальную операцию, делая упор на оружии и отравляющих веществах, он замешан в киберпреступлениях, и конечно, он при помощи ядерного оружия угрожает стабильности региона", - сказал М.Тернбулл.
"Так что мы всячески приветствуем это решение, и оно служит отражением решимости международного сообщества привести в чувства Северную Корею", - добавил глава австралийского правительства.
В свою очередь власти Южной Кореи высказались в поддержку наращивания давления на Пхеньян, но напомнили слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, согласно которым США надеются на дипломатию в разрешении ситуации на Корейском полуострове.
"Несмотря на возвращение в список (стран-спонсоров терроризма - ИФ), общая позиция Южной Кореи и США, как следовало из замечаний госсекретаря Тиллерсона, остается прежней: попытаться привести Северную Корею за стол переговоров для мирного урегулирования ядерных проблем", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
Накануне Д.Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм.
"В дополнение к угрозам мировому сообществу ядерным разрушением Северная Корея неоднократно поддерживала акты международного терроризма, в том числе убийства на иностранной территории", - цитировало Д.Трампа агентство "Блумберг".
Д.Трамп также заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад".
По словам президента, Минфин США во вторник объявит дополнительные меры против КНДР.
В настоящее время в американском списке спонсоров терроризма значатся Иран, Судан и Сирия. Иран был включен в список в 1984 году, Судан в 1993, а Сирия в 1979 году. Северная Корея также была в списке с 1988 года, однако в октябре 2008 года госдепартамент США объявил об исключении КНДР из списка, так как удалось прийти к соглашению по поводу проведению инспекций северокорейских ядерных объектов.
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