Госинвестиции и кредиты на создание агропарков в Азербайджане превысили 200 млн манатов – министр экономики

Госинвестиции и льготные кредиты на создание в Азербайджане агропарков составили 219 млн манатов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Госинвестиции на создание в регионах страны агропарков составили 133 млн манатов, еще 86 млн манатов – это льготные кредиты по линии Национального фонда поддержки предпринимательства. Таким образом, государство на эти цели выделило 219 млн манатов", - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год.

По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию 40 агропарков в 26 районах страны. Общая площадь этих агропарков составит 178 тыс. га.

Ш.Мустафаев добавил, что в настоящее время завершен первый этап создания агропарков в Хачмазском, Шамкирском и Джалилабадском районах, начаты работы по созданию 14 агропарков.

Б.Рустамбеков