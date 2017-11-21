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АПК 21.11.2017 16:03

Госинвестиции и кредиты на создание агропарков в Азербайджане превысили 200 млн манатов – министр экономики

Госинвестиции и льготные кредиты на создание в Азербайджане агропарков составили 219 млн манатов, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Госинвестиции на создание в регионах страны агропарков составили 133 млн манатов, еще 86 млн манатов – это льготные кредиты по линии Национального фонда поддержки предпринимательства. Таким образом, государство на эти цели выделило 219 млн манатов", - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год.

По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию 40 агропарков в 26 районах страны. Общая площадь этих агропарков составит 178 тыс. га.

Ш.Мустафаев добавил, что в настоящее время завершен первый этап создания агропарков в Хачмазском, Шамкирском и Джалилабадском районах, начаты работы по созданию 14 агропарков.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АГРОПАРКИ, СОЗДАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]