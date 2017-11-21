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Это интересно 21.11.2017 16:13

Uber планирует закупить 24 тыс. внедорожников Volvo для создания парка беспилотных машин

Uber планирует закупить у Volvo до 24 тыс. внедорожников XC90 в 2019-2021 годах, говорится в сообщении Volvo. Таким образом, Uber намерена перейти от текущей модели с самозанятыми водителями к автопарку из беспилотных машин.

Volvo, входящая в китайский концерн Geely, и Uber сотрудничают уже три года, с осени 2016 года Uber тестировала автономные Volvo XC90 в Пенсильвании. Автопарк Uber будет выстроен на основе люксовых моделей Volvo в сочетании с собственными технологиями автопилота. Uber оборудует автомобили всеми необходимыми датчиками и электроникой.

По оценкам Financial Times, 24 тыс. автомобилей XC90 в базовой комплектации стоят более $1,9 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, UBER, АВТОПАРК, VOLVO


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]