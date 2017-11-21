Рост ВВП Азербайджана в 2018г составит 1,5%, в 2019-2021гг – в среднем 3,5% в год – министр экономики

Рост ВВП Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 1,5%, в 2019-2021гг – в среднем на 3,5% в год, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"По нашим прогнозам в 2018 году рост ВВП составит 1,5%, в последующие три года среднегодовые темпы экономического роста составят 3,5%", - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год.

По его словам, в 2018 году спад нефтяного ВВП прогнозируется на уровне 1%. "Однако, реализация Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз и другие проекты приведут к тому, что в 2019-2021гг среднегодовые темпы роста нефтяного ВВП составят 5%", - отметил он.

Министр подчеркнул, что в 2018 году рост ненефтяного сектора составит 2,9%, в последующие три года темпы роста этого сектора будут на уровне 3%.

Ш.Мустафаев добавил, что согласно прогнозам в 2018 году среднегодовая инфляция в Азербайджане снизится до однозначного уровня.

Правительство Азербайджана по итогам 2017 года прогнозирует рост ВВП на уровне 0,3%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,1%.

Б.Рустамбеков