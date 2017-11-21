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Транспорт и связь 21.11.2017 16:31

Каспар в 2019г получит 2 танкера и 2 парома типа Ro-Pax – министр экономики Азербайджана

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (Каспар) получит в 2019 году два нефтяных танкера и два новых уникальных парома типа Ro-Pax, построенных на Бакинском судостроительном заводе, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В 2019 году Каспар получит два нефтяных танкера и два парома типа Ro-Pax", - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год.

Как сообщалось ранее, Каспар и Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard) в ноябре 2016 года подписали контракт на строительство двух новых танкеров. Новые танкера будут иметь дедвейт 8,009 тыс. тонн, осадку – 4,5 м, объем танков – 8,85 тыс. кубометров, скорость – 10 узлов, экипаж – 11 человек.

Кроме этого, Каспар и Baku Shipyard в октябре 2016 года подписали контракт на строительство двух паромов типа Ro-Pax. Стоимость контракта составляет 132 млн манатов.

Паромы предназначены для грузовых и пассажирских перевозок. Судна дедвейтом 5,54 тыс. тонн будут иметь возможность загрузки на борт до 56 цистерн (12-метровых), 46 полувагонов (13,9-метровых), 44 грузовых вагонов (14,7-метровых), 50 грузовых машин, а также иметь 100 пассажирских мест.

Бакинский судостроительный и судоремонтный завод введен в эксплуатацию 20 сентября 2013 года. Участниками проекта по строительству завода стали SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) – 65%, "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и сингапурская "KV Enterprises B.V." (дочерняя структура сингапурской Keppel Offshore and Marine, KOM) – 10%.

А.Азизов

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Тэги: КАСПАР, СУДНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]