Призывы к импичменту Трампа появились на рекламном щите на Таймс-сквер

Американский миллиардер Том Стайер, ранее запустивший кампанию под названием "Необходимо объявить импичмент", выкупил рекламное место на площади Таймс-сквер в центре Манхеттена и разместил на нем призывы к импичменту президента США Дональда Трампа, сообщило во вторник британское издание "Индепендент".
Согласно сообщению, в соответствии с планами миллиардера, призывы к импичменту президента будут появляться на нескольких рекламных щитах на десять минут каждый час вплоть до наступления нового года.
"Подпишите петицию за объявление импичмента Трампу, присоединитесь к 2,595,716 подписантов", - говорится на одной из рекламных инсталляций, оплаченных миллиардером, наряду со ссылкой на сайт его кампании за импичмент.
"Мы поместим призывы к импичменту президента (Д.Трампа - ИФ) на нескольких больших рекламных щитах на Таймс-сквер", - сказал Т.Стайер ранее в интервью агентству "Блумберг".
"Мы действительно полагаем, что это огромная проблема американских граждан - что никто не борется за то, о чем думает подавляющее большинство американцев", - добавил он.
Ранее миллиардер запустил кампанию "Необходимо объявить импичмент", целью которой является отстранение президента США Дональда Трампа от власти.
"Он подвел нас к порогу ядерной войны, препятствует правосудию в ФБР и, напрямую нарушая конституцию, принимал деньги от иностранных государств, а также угрожал закрыть новостные организации, которые сообщают правду", - говорит Т.Стайер в видеоролике, опубликованном на сайте запущенной им кампании.
"Если это не повод для импичмента и отстранения (от должности - ИФ) опасного президента, тогда во что же превратилось наше правительство", - также говорится в видеоролике.
"Однажды Конгресс с республиканским большинством объявил импичмент президента за гораздо меньшие (нарушения - ИФ), и сегодня люди в Конгрессе и в его (Д.Трампа - ИФ) собственной администрации знают, что этот президент - это явная и насущная угроза", - также заявил миллиардер.
В свою очередь американские СМИ отмечали, что Т.Стайер ранее не исключал, что сам он в будущем может баллотироваться на пост президента США.
Ранее в этом году вопрос об импичменте президента США Д.Трампа внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.
Кроме того, результаты опроса, проведенного ранее по заказу газеты "Ю-Эс-Эй Тудей" показали, что американцы разделились поровну во мнениях по вопросу о том, нужно ли объявлять импичмент президенту США Дональду Трампу. Так, 42% респондентов выступили за импичмент главы государства, такое же количество опрошенных не поддержали подобную инициативу.
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