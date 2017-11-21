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Бизнес и законодательство 21.11.2017 16:36

Баку и Сеул во II полугодии 2018г планируют провести заседание МПК по экономсотрудничеству

Баку и Сеул во II-ом полугодии 2018 года могут провести очередное заседание азербайджано-корейской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы Азербайджана.

Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов в рамках третьих межмидовских политических консультаций между Азербайджаном и Южной Кореей провел встречу с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Юн Сун-Гу.

«Х.Халафов отметил важность участия корейских компаний в инвестиционных проектах, реализуемых в основных отраслях экономики Азербайджана. Также в ходе встречи было предложено провести в Баку очередное заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в период июль-октябрь 2018 года», - отмечается в информации.

Кроме этого, стороны отметили значимость проведения политических консультаций между двумя странами с целью развития двухсторонних отношений в различных аспектах, сотрудничества на международной арене и по региональным вопросам.

Первое заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Южной Кореи состоялось 14 июня 2016 года в Сеуле.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]