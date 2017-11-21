Баку и Сеул во II полугодии 2018г планируют провести заседание МПК по экономсотрудничеству

Баку и Сеул во II-ом полугодии 2018 года могут провести очередное заседание азербайджано-корейской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, говорится в сообщении пресс-службы Азербайджана.
Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов в рамках третьих межмидовских политических консультаций между Азербайджаном и Южной Кореей провел встречу с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи по политическим вопросам Юн Сун-Гу.
«Х.Халафов отметил важность участия корейских компаний в инвестиционных проектах, реализуемых в основных отраслях экономики Азербайджана. Также в ходе встречи было предложено провести в Баку очередное заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству в период июль-октябрь 2018 года», - отмечается в информации.
Кроме этого, стороны отметили значимость проведения политических консультаций между двумя странами с целью развития двухсторонних отношений в различных аспектах, сотрудничества на международной арене и по региональным вопросам.
Первое заседание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Южной Кореи состоялось 14 июня 2016 года в Сеуле.
Н.Аббасова
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