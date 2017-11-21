Инвестиции в проекты в СХПП оцениваются в $1,8 млрд – министр экономики

Суммарные инвестиции в проекты, реализуемые в Сумгайытском химико-промышленном парке (СХПП), оцениваются в $1,8 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
"На текущий момент статус резидентов СХПП имеют 13 компаний, инвестиции которых в проекты оцениваются в $1,8 млрд", - сказал Ш.Мустафаев во вторник в парламенте при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год.
По его словам, реализация этих проектов позволит обеспечить работой 1,3 тыс. человек.
Ш.Мустафаев добавил, что в настоящее время к работам по строительству, проводимыми на территории парка, привлечено около 3 тыс. человек.
Сумгайытский химический промышленный парк создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.
На территории промышленного парка создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
А.Азизов
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