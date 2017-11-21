Капитализация рынка акций Зимбабве сократилась почти на $6 млрд на фоне переворота

Инвесторы распродавали зимбабвийские акции каждый день с начала военного переворота 15 ноября, за последние сессии рынок акций страны потерял $5,9 млрд капитализации, сообщает агентство Bloomberg.

Во вторник индекс Zimbabwe Stock Exchange Industrial рухнул еще на 10%, доведя падение с 15 ноября до 35%. Совокупная рыночная стоимость входящих в него компаний уменьшилась до $9,9 млрд.

Ранее в этом году зимбабвийский фондовый рынок активно рос, номинированные в долларах США акции компаний использовались инвесторами в качестве инструмента хеджирования от усиливающейся инфляции. Из-за этого котировки бумаг, торгующихся в Зимбабве, достигли нереалистичных значений.

В качестве примера трейдеры приводят страховщика Old Mutual: его акции в Лондоне и Йоханнесбурге к 14 ноября стоили около $2,52, а в Хараре (столице Зимбабве) - $14,3. С тех пор цена акций в Хараре уменьшилась почти вдвое - до $7,41.

Парламент Зимбабве планировал во вторник начать процедуру импичмента 93-летнего президента страны Роберта Мугабе, бессменно руководящего страной уже несколько десятилетий.

Ранее правящая партия ЗАНУ-ПФ отстранила Р.Мугабе от руководства и потребовала до полудня 20 ноября покинуть пост президента. Его супругу Грейс Мугабе сняли со всех партийных должностей. Президент в официальном телеобращении заявлял, что вопреки поставленному ультиматуму не намерен в ближайшие недели уходить в отставку.

В начале ноября Р.Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Э.Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Р.Мугабе во главе государства. 15 ноября военные Зимбабве захватили власть, чтобы остановить нарастание политической нестабильности. При этом представили Вооруженных сил утверждали, что речь не идет о военном перевороте.

В апреле 2017 года Зимбабве была признана беднейшей страной Африки: по оценкам AfrAsia Bank и New World Wealth, благосостояние на душу населения в республике составляет $200 против $25,7 тыс. у самых обеспеченных жителей Африки - маврикийцев.

Международный валютный фонд также включает Зимбабве в число беднейших стран мира, но по другому показателю - ВВП на душу населения, составляющему менее $2 тыс.

Экономика Зимбабве находится на грани полного коллапса. С 2009 года страна из-за гиперинфляции, на пике достигавшей почти 80 млрд процентов, отказалась от собственной валюты и перешла на расчеты в долларах США и южноафриканских рэндах. Попытка ввести вместо денежной единицы бонд-ноты (с 2016 года) не увенчалась успехом.

Сейчас инфляция в Зимбабве оценивается в 14%, дефицит бюджета составляет 12% ВВП, госдолг - более 80% ВВП, пишет Financial Times.