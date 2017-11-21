Путин рассказал Земану о результатах встречи с Асадом и о планах по борьбе с терроризмом в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформировал своего чешского коллегу Милоша Земана о результатах переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и планах по дальнейшей борьбе с терроризмом в этой стране, а также о видении Москвы перспектив урегулирования на Украине.

"Я проинформировал господина президента о нашем видении перспектив урегулирования на Украине, а также о результатах вчерашней встречи с президентом Сирии, господином Башаром Асадом", - сказал В. Путин по итогам переговоров с М.Земаном.

И продолжил: "(проинформировал - ИФ) о наших планах по борьбе с терроризмом в Сирии, и о завтрашней трёхсторонней встрече с президентами Ирана и Турции".