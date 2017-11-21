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СНГ 21.11.2017 19:15

Путин рассказал Земану о результатах встречи с Асадом и о планах по борьбе с терроризмом в Сирии

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проинформировал своего чешского коллегу Милоша Земана о результатах переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и планах по дальнейшей борьбе с терроризмом в этой стране, а также о видении Москвы перспектив урегулирования на Украине.

"Я проинформировал господина президента о нашем видении перспектив урегулирования на Украине, а также о результатах вчерашней встречи с президентом Сирии, господином Башаром Асадом", - сказал В. Путин по итогам переговоров с М.Земаном.

И продолжил: "(проинформировал - ИФ) о наших планах по борьбе с терроризмом в Сирии, и о завтрашней трёхсторонней встрече с президентами Ирана и Турции".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗЕМАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]