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СНГ 21.11.2017 19:46

Миронов высказался за сохранение в России сильной президентской власти еще на несколько десятилетий

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что Россия еще как минимум два десятилетия будет президентской республикой, а не парламентской.

"Я абсолютно убежден, что для такой страны, как Россия, еще несколько, наверное, десятилетий обозримых, ну, по крайней мере, я думаю, что десятилетия два, даже говорить о парламентской республике не надо", - сказал С.Миронов журналистам во вторник.

Так он прокомментировал идеи, обсуждаемые в СМИ в связи с подготовкой к новому избирательному циклу.

По мнению С.Миронова, России нужна сильная президентская власть. "Именно власть, которая не входит в состав трех ветвей власти. Стоит над ними", - подчеркнул лидер фракции.

Он заметил, что именно такая форма власти прижилась в России.

"Традиционно так сложилось. И новейшая история России подсказывает, что здесь должен быть очень дееспособный, сильный президент у нашей страны. Обязательно. Это моя точка зрения", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАСТЬ, ФОРМА, МИРОНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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