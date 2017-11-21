Миронов высказался за сохранение в России сильной президентской власти еще на несколько десятилетий

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что Россия еще как минимум два десятилетия будет президентской республикой, а не парламентской.

"Я абсолютно убежден, что для такой страны, как Россия, еще несколько, наверное, десятилетий обозримых, ну, по крайней мере, я думаю, что десятилетия два, даже говорить о парламентской республике не надо", - сказал С.Миронов журналистам во вторник.

Так он прокомментировал идеи, обсуждаемые в СМИ в связи с подготовкой к новому избирательному циклу.

По мнению С.Миронова, России нужна сильная президентская власть. "Именно власть, которая не входит в состав трех ветвей власти. Стоит над ними", - подчеркнул лидер фракции.

Он заметил, что именно такая форма власти прижилась в России.

"Традиционно так сложилось. И новейшая история России подсказывает, что здесь должен быть очень дееспособный, сильный президент у нашей страны. Обязательно. Это моя точка зрения", - добавил он.