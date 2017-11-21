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СНГ 21.11.2017 19:32

Ушаков не исключает обсуждения ситуации вокруг КНДР во время телефонного разговора между Путиным и Трампом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что во время телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят и ситуацию вокруг КНДР

"Не исключено", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса", могут ли, помимо Сирии, лидеры обсудить ситуацию вокруг КНДР.

Как сообщалось, на вторник запланированы телефонные переговоры В.Путина с Д.Трампом и королем Саудовской Аравии.

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Тэги: РОССИЯ, США, КНДР, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]