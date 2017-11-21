Ушаков не исключает обсуждения ситуации вокруг КНДР во время телефонного разговора между Путиным и Трампом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что во время телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят и ситуацию вокруг КНДР

"Не исключено", - сказал Ю.Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса", могут ли, помимо Сирии, лидеры обсудить ситуацию вокруг КНДР.

Как сообщалось, на вторник запланированы телефонные переговоры В.Путина с Д.Трампом и королем Саудовской Аравии.