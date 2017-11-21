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Внешняя политика 21.11.2017 17:46

Глава Минобороны Азербайджана обвинил Армению в поддержке терроризма

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и Руководитель делегации Колледжа Национальной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадный генерал Салим Аль-Шамси обсудили вопросы военно-технического сотрудничества.

"На встрече 21 ноября в Баку были обсуждены вопросы сотрудничества в области военного образования, военной промышленности и в военно-технической сфере. Собеседники отметили, что для развития данного сотрудничества имеются широкие перспективы", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Стороны подчеркнули, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в военной сфере внесет вклад в углубление отношений между двумя странами.

З.Гасанов на встрече также отметил о военно-политической обстановке в регионе. "Министр обороны отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет сталкивается с армянским терроризмом и сепаратизмом. По его словам, армянскими террористами было совершено десятки террористических актов против мирного населения нашей республики. Министр добавил, что Армения является страной, поддерживающей терроризм", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОАЭ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]