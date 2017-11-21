Глава Минобороны Азербайджана обвинил Армению в поддержке терроризма

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и Руководитель делегации Колледжа Национальной обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадный генерал Салим Аль-Шамси обсудили вопросы военно-технического сотрудничества.
"На встрече 21 ноября в Баку были обсуждены вопросы сотрудничества в области военного образования, военной промышленности и в военно-технической сфере. Собеседники отметили, что для развития данного сотрудничества имеются широкие перспективы", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Стороны подчеркнули, что расширение сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в военной сфере внесет вклад в углубление отношений между двумя странами.
З.Гасанов на встрече также отметил о военно-политической обстановке в регионе. "Министр обороны отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет сталкивается с армянским терроризмом и сепаратизмом. По его словам, армянскими террористами было совершено десятки террористических актов против мирного населения нашей республики. Министр добавил, что Армения является страной, поддерживающей терроризм", - отмечается в сообщении.
А.Азизов
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