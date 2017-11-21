Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж

21 ноября с.г. в школе № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи состоялся семинар для учителей русского языка школ западного региона Азербайджана. В нем приняли участие более 200 педагогов из городов Гянджи и Нафталана, Гёйгёльского, Дашкесанского, Гёранбойского и Самухского районов.
Провели семинар учитель русского языка и литературы школы № 238 города Баку Дильбар Мамедова и учитель русского языка и литературы Бакинского Европейского лицея Сабина Джафарова.
Открыл семинар руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Его участников также приветствовали директор школы № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи Матанат Караева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Любовь Якунина, председатель Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Валерий Козин и председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений Узеир Алиев.
Валентин Денисов передал в библиотеку школы комплект учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.
Семинар в Гяндже открывает собой серию подобных мероприятий, которые в течение ближайших двух недель будут проводиться представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики. Они пройдут также в городах Шамкире, Ленкорани, Шеки и Габале.
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