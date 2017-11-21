Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 16° 23 Ноя 10° 24 Ноя

21.11.2017 17:52

Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж

21 ноября с.г. в школе № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи состоялся семинар для учителей русского языка школ западного региона Азербайджана. В нем приняли участие более 200 педагогов из городов Гянджи и Нафталана, Гёйгёльского, Дашкесанского, Гёранбойского и Самухского районов.

Провели семинар учитель русского языка и литературы школы № 238 города Баку Дильбар Мамедова и учитель русского языка и литературы Бакинского Европейского лицея Сабина Джафарова.

Открыл семинар руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Его участников также приветствовали директор школы № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи Матанат Караева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Любовь Якунина, председатель Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Валерий Козин и председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений Узеир Алиев.

Валентин Денисов передал в библиотеку школы комплект учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Семинар в Гяндже открывает собой серию подобных мероприятий, которые в течение ближайших двух недель будут проводиться представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики. Они пройдут также в городах Шамкире, Ленкорани, Шеки и Габале.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]