Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж

21 ноября с.г. в школе № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи состоялся семинар для учителей русского языка школ западного региона Азербайджана. В нем приняли участие более 200 педагогов из городов Гянджи и Нафталана, Гёйгёльского, Дашкесанского, Гёранбойского и Самухского районов.

Провели семинар учитель русского языка и литературы школы № 238 города Баку Дильбар Мамедова и учитель русского языка и литературы Бакинского Европейского лицея Сабина Джафарова.

Открыл семинар руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Его участников также приветствовали директор школы № 1 имени Исмета Гаибова города Гянджи Матанат Караева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Любовь Якунина, председатель Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Валерий Козин и председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений Узеир Алиев.

Валентин Денисов передал в библиотеку школы комплект учебной, учебно-методической и художественной литературы на русском языке.

Семинар в Гяндже открывает собой серию подобных мероприятий, которые в течение ближайших двух недель будут проводиться представительством Россотрудничества в Азербайджане при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики. Они пройдут также в городах Шамкире, Ленкорани, Шеки и Габале.