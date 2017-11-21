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Дальнее зарубежье 21.11.2017 17:56

В Зимбабве проходит заседание парламента по импичменту Мугабе

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в ходе заседания парламента выдвинула предложение об импичменте президента Роберта Мугабе, сообщает во вторник "Ассошиэйтед пресс".

Оппозиционная партия "Движение за демократические перемены" (MDC) поддержала это предложение.

СМИ сообщили, что в среду с визитом в Зимбабве прибудут президент ЮАР Джейкоб Зума и президент Анголы Жуан Лоренсу.

Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва ранее призвал Р.Мугабе покинуть свой пост. Э.Мнангагва считается основным претендентом на пост президента Зимбабве, его поддерживает правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ. В своем заявлении бывший вице-президент подчеркнул, что он находится не в Зимбабве и вернется в страну только убедившись, что ему будет обеспечена безопасность.

20 ноября представитель ЗАНУ-ПФ заявил, что парламент во вторник начнет процедуру импичмента Р.Мугабе. 21 ноября спикер парламента Зимбабве подтвердил, что президиум парламента получил извещение об отставке Р.Мугабе, что стало первым шагом к импичменту.

С 15 ноября политическая ситуация в Зимбабве остается неясной, тогда вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране. Р.Мугабе призвали уйти в отставку, однако он не стал делать такого заявления.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПАРЛАМЕНТ, ИМПИЧМЕНТ, ОБСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]