Первый этап работ в БММТП завершится в I полугодии 2018 года

В I-ом полугодии 2018 года завершится первый этап строительства Бакинского международного морского торгового порта (БММТП), сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"Первый этап работ в порту будет завершен в первом полугодии 2018 года", - сказал Г.Мустафаев.
По его словам, в поселке Алят, включая территорию БММТП, будет создана свободно-экономическая зона.
Ранее сообщалось, первый этап строительства порта планировалось завершить до конца 2017 года. После завершения второго этапа мощность порта планируется увеличить до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.
Строительство БММТП осуществляется в поселке Алят (пригород Баку) на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, который был введен в эксплуатацию в июне 2014 года в рамках первого этапа строительных работ.
Б.Рустамбеков
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