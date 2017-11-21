Азербайджан присоединяется к Венской конвенции о праве международных договоров

Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к Венской конвенции "О праве международных договоров".

Соответствующий закон, подписанный И.Алиевым, опубликован во вторник на сайте главы государства.

Данная конвенция была подписана 23 мая 1969 года в Вене.

Кроме этого, И.Алиев поручил кабинету министров в течение четырех месяцев подготовить проект закона "О международных договорах", в котором должны быть учтены нормы Венской конвенции "О праве международных договоров".

Президент во вторник также утвердил соглашение между правительствами Азербайджана и Бермудских островов "О передаче регулирующих функций и прав контроля над безопасностью полетов", подписанного 16 июня 2017 года в Баку.

А.Азизов