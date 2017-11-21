Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 16° 23 Ноя 10° 24 Ноя

Бизнес и законодательство 21.11.2017 18:26

Винный Дом Азербайджана в Китае начнет функционировать в 2018г – глава Azpromo

Азербайджан откроет в 2018 году в Китае винный дом в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan, заявил президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов.

«В ближайшие несколько месяцев в Шанхае откроется Винный дом Азербайджана», - сказал Р.Мамедов во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Китай является "очень важным и привлекательным рынком сбыта винной и другой алкогольной продукции, производимой в Азербайджане".

«В этом году увеличились объемы экспорта нашей винной продукции в Китай. 8 азербайджанских производителей поставляют вина и другую алкогольную продукцию в эту страну», - сказал он.

Р.Мамедов отметил, что удельный вес вина и винной продукции составляет всего 2-3% от общего объема экспорта ненефтяной продукции Азербайджана. «За 10 месяцев было экспортировано вина и винной продукции на $3 млн. Перед нами поставлена задача по увеличению в несколько раз объемов экспорта вина. С этой целью предпринимаются серьезные меры для продвижения азербайджанских вин на зарубежных рынках», - сказал он.

В свою очередь, заместитель президента Azpromo Юсиф Абдуллаев подчеркнул, что открытие Винного дома Азербайджана в Шанхае создаст условия для увеличения экспорта азербайджанской винной продукции на азиатский рынок. «Мы собираемся использовать китайский рынок в качестве хаба, чтобы охватить как можно большую географию для поставок нашей винной и другой алкогольной продукции», - отметил он.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Azpromo и международный центр торговых операций Shanghai Waigaoqiao (ITOC) подписали меморандум о сотрудничестве. "В рамках меморандума азербайджанская сторона будет арендовать у ITOC склад и подходящее место для демонстрации продукции. Эта территория будет называться "Азербайджанский винный дом", - отмечалось в сообщении министерства экономики.

Минэкономики подчеркивает, что ITOC также является владельцем сети маркетов Direct İmported Goods (DIG). "На следующем этапе планируется организовать продажу азербайджанской продукции в сети DIG", - отмечает министерство.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВИНО, ДОМ, ШАНХАЙ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]