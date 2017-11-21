Винный Дом Азербайджана в Китае начнет функционировать в 2018г – глава Azpromo

Азербайджан откроет в 2018 году в Китае винный дом в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan, заявил президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Руфат Мамедов.
«В ближайшие несколько месяцев в Шанхае откроется Винный дом Азербайджана», - сказал Р.Мамедов во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, Китай является "очень важным и привлекательным рынком сбыта винной и другой алкогольной продукции, производимой в Азербайджане".
«В этом году увеличились объемы экспорта нашей винной продукции в Китай. 8 азербайджанских производителей поставляют вина и другую алкогольную продукцию в эту страну», - сказал он.
Р.Мамедов отметил, что удельный вес вина и винной продукции составляет всего 2-3% от общего объема экспорта ненефтяной продукции Азербайджана. «За 10 месяцев было экспортировано вина и винной продукции на $3 млн. Перед нами поставлена задача по увеличению в несколько раз объемов экспорта вина. С этой целью предпринимаются серьезные меры для продвижения азербайджанских вин на зарубежных рынках», - сказал он.
В свою очередь, заместитель президента Azpromo Юсиф Абдуллаев подчеркнул, что открытие Винного дома Азербайджана в Шанхае создаст условия для увеличения экспорта азербайджанской винной продукции на азиатский рынок. «Мы собираемся использовать китайский рынок в качестве хаба, чтобы охватить как можно большую географию для поставок нашей винной и другой алкогольной продукции», - отметил он.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года Azpromo и международный центр торговых операций Shanghai Waigaoqiao (ITOC) подписали меморандум о сотрудничестве. "В рамках меморандума азербайджанская сторона будет арендовать у ITOC склад и подходящее место для демонстрации продукции. Эта территория будет называться "Азербайджанский винный дом", - отмечалось в сообщении министерства экономики.
Минэкономики подчеркивает, что ITOC также является владельцем сети маркетов Direct İmported Goods (DIG). "На следующем этапе планируется организовать продажу азербайджанской продукции в сети DIG", - отмечает министерство.
Р.Бабаев
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