Баку и Пекин обсуждают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом – МИД Азербайджана

Азербайджан поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.
Э.Мамедъяров во вторник провел встречу с Баку со спецпредставителем Китая по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности Чэн Гопином, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Глава МИД на встрече подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества с Китаем. В частности, министр отметил наличие перспектив для сотрудничества в сфере грузоперевозок по международным транспортным коридорам. Министр также высказал пожелание более активной деятельности китайских компаний в ненефтяном секторе Азербайджана.
Ч.Гопин, в свою очередь, отметил важность продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере борьбы с терроризмом. «Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма и в этом вопросе имеет солидарную позицию с Китаем», - отмечается в сообщении.
А.Азизов
Винный Дом Азербайджана в Китае начнет функционировать в 2018г – глава Azpromo
Азербайджан присоединяется к Венской конвенции о праве международных договоров
Первый этап работ в БММТП завершится в I полугодии 2018 года
Статслужба Канады добавит доходы от марихуаны в расчет ВВП
РФ за сохранение запрета на вылов осетров в Каспийском море - глава Росрыболовства
Uber планирует закупить 24 тыс. внедорожников Volvo для создания парка беспилотных машин
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Власти Китая продолжают ужесточать контроль над рынком недвижимости
Путин проинформировал Трампа о встрече с Асадом, отметил практическую важность координации антитеррористических усилий двух стран - Кремль
Грузия купит у США комплексы "Джавелин" на собственные средства, сообщили в американском посольстве
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж
Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж
Чингиз Мехбалиев почтил память Г.Зейналабдина и У. Линдлей, посвятив им картину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»