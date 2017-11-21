Баку и Пекин обсуждают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом – МИД Азербайджана

Азербайджан поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров во вторник провел встречу с Баку со спецпредставителем Китая по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности Чэн Гопином, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Глава МИД на встрече подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества с Китаем. В частности, министр отметил наличие перспектив для сотрудничества в сфере грузоперевозок по международным транспортным коридорам. Министр также высказал пожелание более активной деятельности китайских компаний в ненефтяном секторе Азербайджана.

Ч.Гопин, в свою очередь, отметил важность продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере борьбы с терроризмом. «Э.Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан поддерживает борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма и в этом вопросе имеет солидарную позицию с Китаем», - отмечается в сообщении.

А.Азизов