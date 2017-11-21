Глава бундестага ФРГ не считает провал попытки формирования правящей коалиции серьезным кризисом

Глава бундестага ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что Германия должна преодолеть сложную ситуацию, которая сложилась в стране после парламентских выборов, но не является кризисной, сообщает во вторник немецкая газета "Вельт".

"В Германии сложилась чрезвычайная ситуация, но она стала испытанием для страны, а не национальным кризисом", - приводит издание слова В.Шойбле.

"Мы все несем общую ответственность за нашу страну. Реакции, которые мы получаем от других стран, показывают, что Европа и ряд государств ждут, что произойдет (В Германии - ИФ). Наши соседи нуждаются в союзнике, на которого можно положиться", - добавил глава бундестага ФРГ.

Переговоры по формированию коалиции между альянсом ХДС/ХСС, партией "Зеленых" и Свободной демократической партией Германии (СвДП) продолжались в Германии в течение месяца, однако им так и не удалось достичь договоренности по ряду вопросов.

Накануне стало известно, что СвДП заявила о выходе из переговоров.

По итогам прошедших в 24 сентября выборов, блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, СДПГ - 153 места с 20,5%, АдГ - получила 94 места с 12,6%, СвДП - 80 мест с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.