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Дальнее зарубежье 21.11.2017 19:23

В результате взрыва на северо-востоке Ирака погибли 20 человек

В результате подрыва автомобиля террористом-смертником в городе Туз-Хурмату, расположенном на северо-востоке Ирака, погибли как минимум 20 человек, передает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

Еще десятки человек получили ранения. Взрыв произошел недалеко от городского рынка.

Курдский телеканал "Рудау" уточняет, что, по его данным, ранены как минимум 40 человек.

В октябре ООН выражал обеспокоенность из-за ситуации в районе городов Киркук и Туз-Хурмату, возникшей из-за разногласий между центральным правительством Ирака и руководством Иракского Курдистана. Город находился под контролем курдских формирований, однако в середине октября его взяли под контроль иракские военные.

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Тэги: ИРАК, ВЗРЫВ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]