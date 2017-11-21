В результате взрыва на северо-востоке Ирака погибли 20 человек

В результате подрыва автомобиля террористом-смертником в городе Туз-Хурмату, расположенном на северо-востоке Ирака, погибли как минимум 20 человек, передает во вторник телеканал "Аль-Джазира".

Еще десятки человек получили ранения. Взрыв произошел недалеко от городского рынка.

Курдский телеканал "Рудау" уточняет, что, по его данным, ранены как минимум 40 человек.

В октябре ООН выражал обеспокоенность из-за ситуации в районе городов Киркук и Туз-Хурмату, возникшей из-за разногласий между центральным правительством Ирака и руководством Иракского Курдистана. Город находился под контролем курдских формирований, однако в середине октября его взяли под контроль иракские военные.