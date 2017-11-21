В результате взрыва на северо-востоке Ирака погибли 20 человек

В результате подрыва автомобиля террористом-смертником в городе Туз-Хурмату, расположенном на северо-востоке Ирака, погибли как минимум 20 человек, передает во вторник телеканал "Аль-Джазира".
Еще десятки человек получили ранения. Взрыв произошел недалеко от городского рынка.
Курдский телеканал "Рудау" уточняет, что, по его данным, ранены как минимум 40 человек.
В октябре ООН выражал обеспокоенность из-за ситуации в районе городов Киркук и Туз-Хурмату, возникшей из-за разногласий между центральным правительством Ирака и руководством Иракского Курдистана. Город находился под контролем курдских формирований, однако в середине октября его взяли под контроль иракские военные.
Баку и Пекин обсуждают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом – МИД Азербайджана
Глава Минобороны Азербайджана обвинил Армению в поддержке терроризма
В МИД Азербайджана выразили протест послу Франции в связи с визитом Бако Саакяна в эту страну
Винный Дом Азербайджана в Китае начнет функционировать в 2018г – глава Azpromo
Азербайджан присоединяется к Венской конвенции о праве международных договоров
Первый этап работ в БММТП завершится в I полугодии 2018 года
Статслужба Канады добавит доходы от марихуаны в расчет ВВП
РФ за сохранение запрета на вылов осетров в Каспийском море - глава Росрыболовства
Uber планирует закупить 24 тыс. внедорожников Volvo для создания парка беспилотных машин
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж
Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж
Чингиз Мехбалиев почтил память Г.Зейналабдина и У. Линдлей, посвятив им картину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»