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Регион 21.11.2017 20:26

Первый в Грузии НПЗ планируют ввести в строй в 2022г

Грузино-иранская компания Geopars планирует в 2018 году приступить к строительству в селе Супса (на западе Грузии) нефтеперерабатывающего комплекса и ввести его в эксплуатацию в 2022 году, что позволит не только удовлетворить внутренний спрос на нефтепродукты, но и начать их экспорт.

"Мощность комплекса рассчитана на производство 100 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки, или 5 млн тонн в год, тогда как потребление нефтепродуктов в Грузии сейчас ежегодно составляет порядка 1,2 млн тонн", - сообщил генеральный директор Geopars Лаша Коридзе журналистам во вторник.

В настоящее время страна удовлетворяет свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта. По словам Л.Коридзе, "комплекс полностью покроет потребности Грузии в нефтепродуктах, на ввоз которых каждый год уходит около $0,5 млрд, и в то же время позволит экспортировать их в другие страны".

Для строительства комплекса грузинским правительством уже отведен земельный участок в 200 гектаров. "На данном этапе завершены геологическое, топографическое и археологическое исследования территории. Согласно бизнес-плану, к 2021 году предусматривается закончить строительство первой фазы, а к середине 2022 года полностью завершить проект", - сказал Л. Коридзе.

При этом он отметил, что потенциальными поставщиками нефти рассматриваются Азербайджан, Туркмения и Казахстан. Специально нанятая компания Argus изучает возможные источники сырья с целью обеспечения диверсификации его поставок. Идет также работа над привлечением в проект международных фондов и крупных компаний, таких как Trafigura, PetroChina, Exxon Mobile, Gunvor.

Как сообщалось, проект нефтеперерабатывающего комплекса, инвестиционная стоимость которого составляет около $1,5 млрд, состоит из трех компонентов - НПЗ, нефтехимическое производство и логистический центр. Договор с Geopars на реализацию проекта Минэкономразвития Грузии подписало в сентябре прошлого года.

В Грузии в настоящее время нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, действуют лишь несколько кустарных производств.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НПЗ, СТРОИТЕЛЬСТВО, МОЩНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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