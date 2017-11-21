Великобритания впервые с 1946г потеряла место в Международном суде ООН

Великобритания впервые лишилась места в Международном суде ООН с момента создания этого суда в 1946 году, передал телеканал Sky News во вторник.

В ходе голосования по переизбранию судей британский кандидат Кристофер Гринвуд не смог победить. По данным телеканала, он уступил своему конкуренту из Индии Далвееру Бхандари.

В британском постпредстве при ООН поздравили Д.Бхандари с победой и выразили огорчение в связи с потерей Лондоном места в суде.

"Великобритания поздравляет кандидатов, успешно прошедших голосование, в том числе претендента из Индии Далвеера Бхандари", - приводит телеканал слова постпреда Британии при ООН Мэтью Райкрофта.

"Но, естественно, мы разочарованы", - подчеркнул британский постпред.

Международный суд был учрежден на основании устава ООН в 1946 году и состоит из 15 членов, которые избираются на девять лет с правом переизбрания.