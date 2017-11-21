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Дальнее зарубежье 21.11.2017 20:43

Великобритания впервые с 1946г потеряла место в Международном суде ООН

Великобритания впервые лишилась места в Международном суде ООН с момента создания этого суда в 1946 году, передал телеканал Sky News во вторник.

В ходе голосования по переизбранию судей британский кандидат Кристофер Гринвуд не смог победить. По данным телеканала, он уступил своему конкуренту из Индии Далвееру Бхандари.

В британском постпредстве при ООН поздравили Д.Бхандари с победой и выразили огорчение в связи с потерей Лондоном места в суде.

"Великобритания поздравляет кандидатов, успешно прошедших голосование, в том числе претендента из Индии Далвеера Бхандари", - приводит телеканал слова постпреда Британии при ООН Мэтью Райкрофта.

"Но, естественно, мы разочарованы", - подчеркнул британский постпред.

Международный суд был учрежден на основании устава ООН в 1946 году и состоит из 15 членов, которые избираются на девять лет с правом переизбрания.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ООН, СУД, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]