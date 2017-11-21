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Дальнее зарубежье 21.11.2017 21:01

Чешские компании планируют подписать в РФ соглашения на $20 млрд

Чешские компании в ходе визита в РФ делегации во главе с президентом страны Милошем Земаном подпишут 13 соглашений.

"Что касается конкретных договоренностей, документальных договоренностей, то 10 из них будут подписаны в Москве и 3 - в Екатеринбурге", - заявил М.Земан журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего совокупный объем подписанных соглашений составит $20 млрд, уточнил М.Земан.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕХИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]