Чешские компании планируют подписать в РФ соглашения на $20 млрд

Чешские компании в ходе визита в РФ делегации во главе с президентом страны Милошем Земаном подпишут 13 соглашений.

"Что касается конкретных договоренностей, документальных договоренностей, то 10 из них будут подписаны в Москве и 3 - в Екатеринбурге", - заявил М.Земан журналистам по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего совокупный объем подписанных соглашений составит $20 млрд, уточнил М.Земан.