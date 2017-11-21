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Экология 21.11.2017 19:33

РФ за сохранение запрета на вылов осетров в Каспийском море - глава Росрыболовства

Россия выступает за сохранение запрета на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море.

Как сообщает Росрыболовство, об этом заявил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на первой сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, которая проходит в Баку.

"Основным приоритетом для нас остается сохранение запасов осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря. Мы считаем важным сохранить запрет коммерческого промысла осетровых видов рыб в Каспийском море. Эта мера вынужденная, но в нынешних условиях необходимая", - подчеркнул И.Шестаков.

И.Шестаков и его заместитель Василий Соколов представляют в комиссии Россию.

Глава Росрыболовства выразил надежду, что в ходе предстоящей работы будут найдены взаимоприемлемые решения, которые позволят обеспечить своевременную реализацию поручений президентов прикаспийских государств, связанных с сохранением и рациональным использованием водных биоресурсов Каспия.

Кроме вопроса о сохранении запрета на вылов осетровых, на заседании также планируется согласовать объемы вылова водных биоресурсов на 2018 год, подготовить проект программы научно-технического сотрудничества и взаимодействия в области молекулярно-генетического мечения осетровых рыб, воспроизводимых на осетровых рыбоводных заводах, и проект проведения Всекаспийской траловой учетной съемки осетровых рыб.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое было подписано в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Весной 2016 года документ был ратифицирован.

Комиссия призвана координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно определять общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. К полномочиям комиссии относится также регулирование промысла и сохранение совместных водных биологических ресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.

Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами - участниками соглашения.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых здесь отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. К настоящему времени мораторий на промышленный лов осетровых введен в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркмении.

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Тэги: КАСПИЙ, ОСЕТРОВЫЕ, ЗАПРЕТ


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