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Регион 21.11.2017 21:16

ЕС готово предложить Армении сотрудничество, совместимое с ее членством с ЕАЭС, но речи о ЗСТ уже не идет - источник

Евросоюз видит возможность сотрудничества с Арменией, несмотря на её присоединение к Евразийскому экономическому союзу, однако исключает возможность создания зоны свободной торговли с этой страной, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный европейский дипломатический источник.

"ЕС ранее сделал предложение Армении о сотрудничестве, которое, в принципе, совмещалось с другими предложениями. Армения предпочла стать членом ЕАЭС, что означает и присоединение к рынку потребления внутри этого объединения", - сказал диписточник.

"И как только Армения стала частью этого соглашения, она потеряла своё автономное право заключать соглашения о свободной торговле с третьими странами-партнерами вне этого соглашения", - отметил он.

"Поэтому, если Армения захочет заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, единственный путь, - это нарушить достигнутое соглашение в рамках с ЕАЭС", - пояснил он.

По его словам, Армения поддерживала идею создания соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.

Он добавил, что ЕС принял выбор Армении и приспособился к нему.

"Теперь ЕС предлагает Армении заключить соглашение, которое также предполагает возможность для сотрудничества, но не является соглашением о свободной торговле. Поскольку заключение такого документа больше невозможно из-за присоединения Армении к ЕАЭС", - сказал дипломат.

"ЕС приспособился к ситуации, и мы предлагаем сотрудничество, совместимое с выбором Армении. И я считаю, что возможно заключить такое соглашение с ЕС, которое позволит и быть в составе Евразийского экономического союза", - отметил источник.

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Тэги: ЕС, АРМЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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