ЕС готово предложить Армении сотрудничество, совместимое с ее членством с ЕАЭС, но речи о ЗСТ уже не идет - источник

Евросоюз видит возможность сотрудничества с Арменией, несмотря на её присоединение к Евразийскому экономическому союзу, однако исключает возможность создания зоны свободной торговли с этой страной, сообщил журналистам во вторник высокопоставленный европейский дипломатический источник.

"ЕС ранее сделал предложение Армении о сотрудничестве, которое, в принципе, совмещалось с другими предложениями. Армения предпочла стать членом ЕАЭС, что означает и присоединение к рынку потребления внутри этого объединения", - сказал диписточник.

"И как только Армения стала частью этого соглашения, она потеряла своё автономное право заключать соглашения о свободной торговле с третьими странами-партнерами вне этого соглашения", - отметил он.

"Поэтому, если Армения захочет заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, единственный путь, - это нарушить достигнутое соглашение в рамках с ЕАЭС", - пояснил он.

По его словам, Армения поддерживала идею создания соглашения об Ассоциации с Евросоюзом.

Он добавил, что ЕС принял выбор Армении и приспособился к нему.

"Теперь ЕС предлагает Армении заключить соглашение, которое также предполагает возможность для сотрудничества, но не является соглашением о свободной торговле. Поскольку заключение такого документа больше невозможно из-за присоединения Армении к ЕАЭС", - сказал дипломат.

"ЕС приспособился к ситуации, и мы предлагаем сотрудничество, совместимое с выбором Армении. И я считаю, что возможно заключить такое соглашение с ЕС, которое позволит и быть в составе Евразийского экономического союза", - отметил источник.