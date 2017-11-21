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Дальнее зарубежье 21.11.2017 21:38

Президент Чехии подтвердил отрицательное отношение к санкциям, попросил разобраться с поставками йогуртов

Президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим чешским коллегой Милошем Земаном во вторник пообещал "разобраться" с поставками йогуртов из Чехии в РФ.

"Вопреки всяческим санкциям экономическое сотрудничество развивается", - заявил М.Земан журналистам после встречи, подчеркнув, что это, однако, не означает, что он смирился с санкциями.

"Вы хорошо знаете, что на протяжении долгого периода времени я являюсь их противником. И это касается не только санкций, введенных ЕС против РФ, но и также санкций, предпринятых РФ против ЕС", - отметил президент Чехии.

В один прекрасный момент с этим нужно заканчивать, подчеркнул он, обращаясь к В.Путину. "Ведь если вы этого не сделаете, то будете лишены наших отличных сыров и йогуртов", - заявил М.Земан.

"Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся", - ответил ему президент РФ.

В ответ на шутку В.Путина про пиво М.Земан заявил, что не знает, касаются ли санкции пива. "По-моему, все-таки нет", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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