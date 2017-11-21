Президент Чехии подтвердил отрицательное отношение к санкциям, попросил разобраться с поставками йогуртов

Президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим чешским коллегой Милошем Земаном во вторник пообещал "разобраться" с поставками йогуртов из Чехии в РФ.
"Вопреки всяческим санкциям экономическое сотрудничество развивается", - заявил М.Земан журналистам после встречи, подчеркнув, что это, однако, не означает, что он смирился с санкциями.
"Вы хорошо знаете, что на протяжении долгого периода времени я являюсь их противником. И это касается не только санкций, введенных ЕС против РФ, но и также санкций, предпринятых РФ против ЕС", - отметил президент Чехии.
В один прекрасный момент с этим нужно заканчивать, подчеркнул он, обращаясь к В.Путину. "Ведь если вы этого не сделаете, то будете лишены наших отличных сыров и йогуртов", - заявил М.Земан.
"Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся", - ответил ему президент РФ.
В ответ на шутку В.Путина про пиво М.Земан заявил, что не знает, касаются ли санкции пива. "По-моему, все-таки нет", - добавил он.
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