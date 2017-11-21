Спикер парламента Зимбабве объявил о решении Мугабе уйти в отставку

Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что получил письмо от президента Зимбабве Роберта Мугабе, в котором говорится о решении уйти в отставку, передает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Согласно поступающим из Зимбабве данным, Р.Мугабе в письме заявил, что он оставляет свой пост, чтобы обеспечить плавный переход власти.
В письме говорится, что Р.Мугабе добровольно согласился уйти в отставку.
Информация о письме появилась сразу после того, как парламент Зимбабве приступил к формированию комитета по расследованию обвинений, выдвинутых против Р.Мугабе.
Как сообщает британская газета "Индепендент", депутаты парламента приветствовали одобрительными возгласами обвинения в адрес Р.Мугабе. Обвинения в адрес Р.Мугабе включают в себя то, что он "позволил своей жене узурпировать конституционную власть" и находится "в преклонном возрасте".
Ранее во вторник в парламенте страны начались дебаты по вопросу об импичменте Р.Мугабе.
С 15 ноября политическая ситуация в Зимбабве остается неясной, тогда вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране. Р.Мугабе призвали уйти в отставку, однако соответствующее заявление до си пор не делал.
93-летний Р.Мугабе находится у власти в Зимбабве с 1980 года. Он является старейшим действующим руководителем государства на планете.
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