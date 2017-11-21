Конгресс США оповещен об одобрении Госдепартаментом поставки в Грузию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", сообщили во вторник журналистам в посольстве США в Тбилиси.

"Сумму Грузия платит из своего госбюджета. Грузия является независимой, суверенной страной, которая имеет право выбирать свой курс, включая вопросы безопасности и оборонных возможностей", - отметила пресс-атташе посольства Кристин Роберст, слова которой передает грузинский Первый канал.

Она подчеркнула, что речь идет о сделке, а не о гранте или кредите с американской стороны.

Ранее во вторник посол США в Грузии Ян Келли заявил журналистам, что данное оружие "абсолютно оборонительного характера". Он отметил, что США не передадут Грузии ПТРК "Джавелин" бесплатно и правительство Грузии приобретает его на свои средства.

Он заявил, что решение было принято путем консультаций с Конгрессом.

Ранее госдепартамент США поддержал вопрос поставки в Грузию ПТРК "Джавелин".

Речь идет о поставках на общую сумму около $75 млн.

Власти Грузии заявили о желании приобрести 410 ракет для данного комплекса, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.

Американская сторона готова обеспечить техническое обслуживание и транспортировку ПТРК в Грузию.