Конгресс США оповещен об одобрении Госдепартаментом поставки в Грузию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", сообщили во вторник журналистам в посольстве США в Тбилиси.
"Сумму Грузия платит из своего госбюджета. Грузия является независимой, суверенной страной, которая имеет право выбирать свой курс, включая вопросы безопасности и оборонных возможностей", - отметила пресс-атташе посольства Кристин Роберст, слова которой передает грузинский Первый канал.
Она подчеркнула, что речь идет о сделке, а не о гранте или кредите с американской стороны.
Ранее во вторник посол США в Грузии Ян Келли заявил журналистам, что данное оружие "абсолютно оборонительного характера". Он отметил, что США не передадут Грузии ПТРК "Джавелин" бесплатно и правительство Грузии приобретает его на свои средства.
Он заявил, что решение было принято путем консультаций с Конгрессом.
Ранее госдепартамент США поддержал вопрос поставки в Грузию ПТРК "Джавелин".
Речь идет о поставках на общую сумму около $75 млн.
Власти Грузии заявили о желании приобрести 410 ракет для данного комплекса, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них.
Американская сторона готова обеспечить техническое обслуживание и транспортировку ПТРК в Грузию.
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