Статслужба Канады добавит доходы от марихуаны в расчет ВВП

Статистическая служба Канады (Statistics Canada) планирует включить оценки доходов от выращивания, продажи и использования марихуаны в расчет ВВП, чтобы учесть последствия ее легализации, которая ожидается к середине 2018 года.
Как говорится в сообщении статслужбы, интеграция данных начнется после очередного пересмотра в ноябре 2019 года.
Правительство Канады направило законопроект о легализации марихуаны в парламент в апреле 2017 года. Как ожидается, Канада станет первой развитой страной мира, которая разрешит использование каннабиса как в медицинских, так и рекреационных целях. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо объясняет такое решение тем, что легализация позволит избавиться от незаконных производителей и декриминализирует отрасль, а также защитит подростков и молодежь.
Поскольку объемы рынка марихуаны сложно оценить, канадская статслужба начнет с опросов и данных, собранных министерством здравоохранения и аналогичными ведомствами. В докладе Statistics Canada обнародованы предварительные формулы для расчета расходов населения на марихуану. В качестве примера расчетов отмечается, что если 1 млн канадцев употребляет 1 грамм марихуаны ежедневно при средней рыночной цене 8 канадских долларов ($6,3) за 1 грамм, то совокупные расходы составят почти 3 млрд канадских долларов в год.
По оценкам Canaccord Genuity Inc., розничные продажи марихуаны в Канаде в рекреационных целях могут достичь 6 млрд канадских долларов к 2021 году. При этом ВВП страны превышает 2 трлн канадских долларов.
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