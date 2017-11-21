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Это интересно 21.11.2017 22:22

Статслужба Канады добавит доходы от марихуаны в расчет ВВП

Статистическая служба Канады (Statistics Canada) планирует включить оценки доходов от выращивания, продажи и использования марихуаны в расчет ВВП, чтобы учесть последствия ее легализации, которая ожидается к середине 2018 года.

Как говорится в сообщении статслужбы, интеграция данных начнется после очередного пересмотра в ноябре 2019 года.

Правительство Канады направило законопроект о легализации марихуаны в парламент в апреле 2017 года. Как ожидается, Канада станет первой развитой страной мира, которая разрешит использование каннабиса как в медицинских, так и рекреационных целях. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо объясняет такое решение тем, что легализация позволит избавиться от незаконных производителей и декриминализирует отрасль, а также защитит подростков и молодежь.

Поскольку объемы рынка марихуаны сложно оценить, канадская статслужба начнет с опросов и данных, собранных министерством здравоохранения и аналогичными ведомствами. В докладе Statistics Canada обнародованы предварительные формулы для расчета расходов населения на марихуану. В качестве примера расчетов отмечается, что если 1 млн канадцев употребляет 1 грамм марихуаны ежедневно при средней рыночной цене 8 канадских долларов ($6,3) за 1 грамм, то совокупные расходы составят почти 3 млрд канадских долларов в год.

По оценкам Canaccord Genuity Inc., розничные продажи марихуаны в Канаде в рекреационных целях могут достичь 6 млрд канадских долларов к 2021 году. При этом ВВП страны превышает 2 трлн канадских долларов.

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Тэги: КАНАДА, ВВП, РАСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]