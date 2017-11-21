Власти Китая продолжают ужесточать контроль над рынком недвижимости

Власти КНР намерены снизить риски на перегретом рынке недвижимости за счет ужесточения регулирования и контроля над его соблюдением.

Как сообщает CNBC, представители министерств земельных ресурсов и жилья, а также Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) согласовали план противодействия спекуляциям на рынке недвижимости.

Правительство Китая собирается обеспечить более равномерное распределение потоков капитала между сферой недвижимости и другими секторами экономики, передает телеканал CCTV.

Кроме того, будет усилен надзор за земельным рынком, чтобы избежать завышения цен на объекты, которые будут выстроены на таких земельных участках.

В октябре средняя цена нового жилья в Китае увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,2% в сентябре. Таким образом, меры охлаждения рынка, вводившиеся с осени 2016 года, по всей видимости, начинают оказывать ожидаемое воздействие.