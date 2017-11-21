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Дальнее зарубежье 21.11.2017 22:48

Власти Китая продолжают ужесточать контроль над рынком недвижимости

Власти КНР намерены снизить риски на перегретом рынке недвижимости за счет ужесточения регулирования и контроля над его соблюдением.

Как сообщает CNBC, представители министерств земельных ресурсов и жилья, а также Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) согласовали план противодействия спекуляциям на рынке недвижимости.

Правительство Китая собирается обеспечить более равномерное распределение потоков капитала между сферой недвижимости и другими секторами экономики, передает телеканал CCTV.

Кроме того, будет усилен надзор за земельным рынком, чтобы избежать завышения цен на объекты, которые будут выстроены на таких земельных участках.

В октябре средняя цена нового жилья в Китае увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,2% в сентябре. Таким образом, меры охлаждения рынка, вводившиеся с осени 2016 года, по всей видимости, начинают оказывать ожидаемое воздействие.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]