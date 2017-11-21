Подавший в отставку премьер Ливана Харири прибыл в Каир - СМИ

Заявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл в Каир, где проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает во вторник израильское издание "Джерузалем пост" со ссылкой на источник.
По информации источников издания в аэропорту Каира, С.Харири прибыл в Каир из Парижа, где в минувшую субботу его принял в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон.
По словам С.Харири, он планирует вернуться в Ливан 22 ноября для участия в праздновании Дня независимости страны.
В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.
После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждал, что сделает это в ближайшие дни.
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