Подавший в отставку премьер Ливана Харири прибыл в Каир - СМИ

Заявивший о намерении уйти в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл в Каир, где проведет встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает во вторник израильское издание "Джерузалем пост" со ссылкой на источник.

По информации источников издания в аэропорту Каира, С.Харири прибыл в Каир из Парижа, где в минувшую субботу его принял в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам С.Харири, он планирует вернуться в Ливан 22 ноября для участия в праздновании Дня независимости страны.

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.

После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждал, что сделает это в ближайшие дни.