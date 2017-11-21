Путин проинформировал Трампа о встрече с Асадом, отметил практическую важность координации антитеррористических усилий двух стран - Кремль

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора со своим американским коллегой проинформировал Дональда Трампа о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, отметил важность координации антитеррористических усилий РФ и США, сообщает пресс-служба Кремля.
"В.Путин проинформировал Д.Трампа об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с Б.Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
В нем отмечается, что Д.Трамп поддержал тезис В.Путина о важности координации антитеррористической деятельности РТФ и США.
"В более широком контексте президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан президентом США", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в ходе разговора "обстоятельно обсуждена актуальная сирийская проблематика с учетом завершающейся военной операции по уничтожению террористов в Сирии".
В.Путин подчеркнул "готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране - на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, в русле договоренностей, достигнутых в астанинском формате и положений Совместного заявления, одобренного Президентами России и США 11 ноября на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" во Вьетнаме".
"Констатировано, в частности, что это заявление вызвало положительную реакцию в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.
В ходе состоявшегося разговора "проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса".
"Именно на это нацелена российская инициатива о проведении в скором времени в Сочи Конгресса национального диалога", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.
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