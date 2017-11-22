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Транспорт и связь 22.11.2017 08:51

Первый этап работ в БММТП завершится в I полугодии 2018 года

В I-ом полугодии 2018 года завершится первый этап строительства Бакинского международного морского торгового порта (БММТП), сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Первый этап работ в порту будет завершен в первом полугодии 2018 года", - сказал Г.Мустафаев.

По его словам, в поселке Алят, включая территорию БММТП, будет создана свободно-экономическая зона.

Ранее сообщалось, первый этап строительства порта планировалось завершить до конца 2017 года. После завершения второго этапа мощность порта планируется увеличить до 17 млн тонн грузов и 150 тыс. контейнеров, третьего этапа - до 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров.

Строительство БММТП осуществляется в поселке Алят (пригород Баку) на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, который был введен в эксплуатацию в июне 2014 года в рамках первого этапа строительных работ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПОРТ, ВВОД, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]