США ввели санкции против 13 компаний и ведомств из КНДР и КНР

Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая, сообщает министерство.

В список, в частности, попали Морская администрация КНДР, министерство наземного и морского транспорта КНДР и ряд компаний. Также в списки попали несколько китайских компаний и добавлено одно физическое лицо из Китая. Кроме того, США ввели ограничительные меры против 20 морских судов, ходящих под флагом КНДР, имеющих отношение к попавшими в "черные" списки компаниями.

"До тех пор, пока Северная Корея будет продолжать угрожать международному спокойствию и безопасности, мы остаемся непоколебимыми в наших стремлениях максимизировать экономическое давление, чтобы изолировать КНДР от внешних источников торговли и дохода", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

США вводит санкции против северокорейских и китайских компаний, связанных с торговлей, перевозками и предоставлением рабочей силы из КНДР. В частности, три компании из Китая - Dandong Kehua Economy & Trade, Dandong Xianghe Trading и Dandong Hongda Trade, как сообщает Минфин США, экспортировали из Китая в КНДР товаров на $650 млн и импортировали на $100 млн. Среди товаров были ноутбуки, антрацитный уголь и различные металлы. Еще одна компания, Dandong Dongyuan Industrial, по данным Минфина США, перевозила в КНДР моторные транспортные средства, навигационное оборудование, алюминий и трубы.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении включить Северную Корею в список стран, спонсирующих терроризм, Д.Трамп заявил, что внесение в список должно было произойти "много лет назад". Тогда же Д.Трамп анонсировал, что Минфин США во вторник объявит дополнительные меры в отношении КНДР.