Fitch повысило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «B-», отмечает уязвимость капитала банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Международного банка Азербайджана (МБА) до «B-» с «RD» (ограниченный дефолт), отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, Fitch повысило краткосрочный РДЭ МБА в иностранной валюте до «B» с «RD».

Агентство повысило рейтинг устойчивости банка до "ccc" с «f». Агентство также подтвердило рейтинг поддержки банка на уровне «5».

"Повышение рейтингов МБА связано с завершением процесса реструктуризации внешних обязательств банка и ожидаемым завершением в ближайшее время передачи оставшейся части плохих активов МБА", - отмечается в сообщении агентства.

Рейтинг устойчивости "ccc" отражает все еще большую подверженность банка рыночным рискам.

Fitch также оценило кредитный портфель банка на конец сентября 2017 года.

При этом агентство подчеркивает, что на конец отчетного периода МБА не соответствует требованиям регулятивного капитала, так как прибыль банка (включая прибыль от реструктуризации внешнего долга и передачи плохих активов) является капиталом второго уровня.

"Основываясь на предварительных отчетах банка по МСФО, Fitch оценивает коэффициент достаточности капитала первого уровня (Core Capital, FCC) МБА на уровне около 11% на конец сентября 2017 года. Тем не менее, корректировка прибыли в четвертом квартале 2017 года в результате передачи плохих активов может привести к повышению коэффициента FCC до 30%", - отмечается в сообщении.

Тем не менее, Fitch, по-прежнему, рассматривает положение капитала банка как уязвимое из-за большой нехеджированной короткой позиции в иностранной валюте в размере 3,6 млрд. манатов. "Руководство банка намерено закрыть валютную позицию в течение следующих нескольких месяцев посредством соглашения о хеджировании с Министерством финансов или конвертации своих манатных депозитов в ЦБА в доллары США. Однако, по мнению Fitch, существует неопределенность в отношении того, где эти транзакции будут иметь место, и условий любых хеджей", - подчеркивается в сообщении.

Качество активов МБА значительно улучшилось за последние 12 месяцев из-за дальнейшей передачи плохих активов. Согласно нормативным документам, чистый кредитный портфель банка сократился до 1,8 млрд. манатов на конец сентября 2017 года (24% от общего объема активов), из которых плохие активы на сумму около 300 млн манатов будут переданы (ЗАО Аграркредит - ИФ) в четвертом квартале. Остальные кредиты имеют адекватное качество. Кроме этого, МБА имеет депозиты в ЦБА на сумму 2,9 млрд манатов (38% от общего объема активов) и еще 1,6 млрд манатов на текущих счетах в высокорентабельных иностранных банках (21% от объема активов).

По мнению экспертов Fitch, позиция ликвидности МБА усилилась, что создает дополнительную подушку безопасности.

МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов