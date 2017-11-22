Турция пропустила через свое воздушное пространство очередной военный самолет России

Военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М во вторник совершил пролет через воздушное пространство Турции в Сирию, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.
По их сведениям, российский военный самолет, вылетевший из Сочи, пролетев над акваторией Черного моря и восточной частью Турции, совершил посадку в сирийской столице Дамаске.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье этот же военно-транспортный самолет ВКС России также осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную под сирийским городом Латакия. Военный самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции перед тем, как приземлиться в Сирии.
Турецкие наблюдатели отмечают, что это уже не первый пролет российских военно-транспортных самолетов над Турцией в текущем году. Прежде Турция не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию.
Между тем, российские дальние бомбардировщики, наносящие авиаудары по позициям боевиков (запрещенного в РФ) "Исламского государства", а также тяжелые военно-транспортные самолеты для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.
В органы прокуратуры направлены 23 дела по фактам нарушения в деятельности муниципалитетов – министр юстиции
Армения нанесла минометный удар по позициям азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев и Порошенко встретятся на полях «Восточного партнерства» в Брюсселе – источник
Акционеры Bank of Baku в январе соберутся на внеочередное общее собрание
Манат продолжает дешеветь к евро
Нефть продолжает дорожать на сигналах снижения запасов в США, Brent у $63 за баррель
Данные 57 млн клиентов и водителей Uber были похищены хакерами в прошлом году
Статслужба Канады добавит доходы от марихуаны в расчет ВВП
РФ за сохранение запрета на вылов осетров в Каспийском море - глава Росрыболовства
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж
Семинар для учителей русского языка и литературы прошел в Гяндже. Фоторепортаж
Чингиз Мехбалиев почтил память Г.Зейналабдина и У. Линдлей, посвятив им картину
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»