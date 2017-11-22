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Регион 22.11.2017 08:57

Турция пропустила через свое воздушное пространство очередной военный самолет России

Военно-транспортный самолет ВКС России Ту-154М во вторник совершил пролет через воздушное пространство Турции в Сирию, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, российский военный самолет, вылетевший из Сочи, пролетев над акваторией Черного моря и восточной частью Турции, совершил посадку в сирийской столице Дамаске.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье этот же военно-транспортный самолет ВКС России также осуществил пролет через воздушное пространство Турции по пути на авиабазу Хмеймим, расположенную под сирийским городом Латакия. Военный самолет, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил пролет над Сочи, Черным морем и восточной частью Турции перед тем, как приземлиться в Сирии.

Турецкие наблюдатели отмечают, что это уже не первый пролет российских военно-транспортных самолетов над Турцией в текущем году. Прежде Турция не разрешала российским ВКС пользоваться ее воздушным пространством для полетов в Сирию.

Между тем, российские дальние бомбардировщики, наносящие авиаудары по позициям боевиков (запрещенного в РФ) "Исламского государства", а также тяжелые военно-транспортные самолеты для пролета в Сирию продолжают использовать воздушное пространство Ирана и Ирака.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВКС, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]