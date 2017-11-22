Три человека погибли, шестеро ранены в результате стрельбы на юге Китая

В результате стрельбы в городе Чаочжоу южной китайской провинции Гуандун погибли три человека, шесть человек получили ранения, сообщила местная полиция.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия после полученного сигнала о пострадавших в результате драки групп лиц, которая завершилась стрельбой.

"В соответствии с предварительными результатами расследования, два человека погибли на месте, один скончался в больнице. Еще шесть человек ранены", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что "личности подозреваемых установлены, они в розыске".

О подробностях происшествия пока не сообщается.