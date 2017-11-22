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Дальнее зарубежье 22.11.2017 08:59

Три человека погибли, шестеро ранены в результате стрельбы на юге Китая

В результате стрельбы в городе Чаочжоу южной китайской провинции Гуандун погибли три человека, шесть человек получили ранения, сообщила местная полиция.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия после полученного сигнала о пострадавших в результате драки групп лиц, которая завершилась стрельбой.

"В соответствии с предварительными результатами расследования, два человека погибли на месте, один скончался в больнице. Еще шесть человек ранены", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что "личности подозреваемых установлены, они в розыске".

О подробностях происшествия пока не сообщается.

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Тэги: КИТАЙ, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]