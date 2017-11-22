Трамп и Путин выразили поддержку женевскому процессу по урегулированию в Сирии - Белый дом

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразили поддержку женевскому процессу по урегулированию сирийского кризиса, сообщает Белый дом.
"Оба президента подчеркнули важность выполнения резолюции СБ ООН 2254 и поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения сирийской гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса и возвращения сирийских беженцев домой и обеспечение стабильной единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и убежищ террористов", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Отмечается, что лидеры США и РФ "подтвердил поддержку совместного заявления (по Сирии - ИФ), выпущенного на саммите АТЭС 11 ноября".
По данным Белого дома, беседа Д.Трампа и В.Путина продолжалась "более одного часа".
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