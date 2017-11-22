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Трамп и Путин выразили поддержку женевскому процессу по урегулированию в Сирии - Белый дом

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразили поддержку женевскому процессу по урегулированию сирийского кризиса, сообщает Белый дом.

"Оба президента подчеркнули важность выполнения резолюции СБ ООН 2254 и поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения сирийской гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса и возвращения сирийских беженцев домой и обеспечение стабильной единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и убежищ террористов", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Отмечается, что лидеры США и РФ "подтвердил поддержку совместного заявления (по Сирии - ИФ), выпущенного на саммите АТЭС 11 ноября".

По данным Белого дома, беседа Д.Трампа и В.Путина продолжалась "более одного часа".

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]