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Дальнее зарубежье 22.11.2017 09:12

Палестина замораживает все контакты с США - СМИ

Палестинское руководство приняло решение о замораживании контактов с Вашингтоном в ответ на объявление американского госдепартамента о возможном закрытии офиса Палестины в США, сообщила газета The Times of Israel.

Как следует из сообщения, представитель Организации освобождения Палестины (ООП) Набиль Абу-Рудейна подтвердил, что палестинский лидер Махмуд Аббас распространил инструкцию, "касающуюся закрытия всех линий связи с американцами".

Телеканалу Al Jazeera представитель ООП сказал, что решение о замораживании контактов с США является "ответом на планы о закрытии офиса ООП в Вашингтоне".

В минувшую субботу американский госдепартамент сообщил о решении отозвать разрешение на работу офиса ООП в США в связи с тем, что палестинские власти намерены подать иск в Международный уголовный суд для расследования преступлений Израиля против Палестины, что противоречит закону США от 2015 года, определяющему статус палестинского представительства.

В то же время, США хотели бы сохранить это представительство, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Думаю, мы бы хотели, чтобы они смогли сохранить его (офис - ИФ) открытым", - сказала она на брифинге в ведомстве.

Дипломат пояснила: "Закрытие офиса - это не то, о чем мы сейчас говорим, определенные консультации сейчас ведутся".

По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон изучает ситуацию.

"По нашему мнению, связи не заморожены", - заявила Х.Нойерт.

"Мы находимся в контакте с палестинцами", - сказала она, заметив, что, по ее информации, "офис открыт и работает в настоящее время".

Стороны обсуждают вопросы, связанные со статусом представительства, а также мирного урегулирования ближневосточной проблемы, сообщила Х.Нойерт.

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, США, КОНТАКТЫ, СИТУАЦИЯ


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