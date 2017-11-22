Данные 57 млн клиентов и водителей Uber были похищены хакерами в прошлом году

Хакеры в 2016 году похитили данные 57 миллионов клиентов и водителей компании Uber по всему миру, передает телеканал "Би-би-си".
Как сообщили в Uber, хакеры украли имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов.
Бывший исполнительный директор компании Трэвис Каланик знал о взломе более года назад, сообщает телеканал. Компания, которая занимается распределением поездок, скрыла взлом, заплатив хакерам $100 тыс., чтобы они удалили данные, отмечается также в сообщении.
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