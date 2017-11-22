Контртеррористическая операция в Тбилиси, предположительно, завершилась - СМИ

Спецоперация в Тбилиси по задержанию нескольких вооруженных лиц, открывших ранее огонь по спецназу и укрывшихся в квартире одного из жилых корпусов на улице монаха Габриела Салоса, предположительно, завершилась, сообщают местные СМИ.

У оцепленного полицейскими многоэтажного дома уже не слышны выстрелы и взрывы.

По информации СМИ, в течение ночи в районе проведения спецоперации были отключены электроэнергия и природный газ.

Представители правоохранительных органов пока не делают комментариев, однако, по некоторым данным, распространенными СМИ, в ходе осуществленного штурма ранены спецназовец и один из укрывавшихся в квартире. Согласно этим же данным, в квартире находились трое вооруженных мужчин.