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Регион 22.11.2017 09:05

Контртеррористическая операция в Тбилиси, предположительно, завершилась - СМИ

Спецоперация в Тбилиси по задержанию нескольких вооруженных лиц, открывших ранее огонь по спецназу и укрывшихся в квартире одного из жилых корпусов на улице монаха Габриела Салоса, предположительно, завершилась, сообщают местные СМИ.

У оцепленного полицейскими многоэтажного дома уже не слышны выстрелы и взрывы.

По информации СМИ, в течение ночи в районе проведения спецоперации были отключены электроэнергия и природный газ.

Представители правоохранительных органов пока не делают комментариев, однако, по некоторым данным, распространенными СМИ, в ходе осуществленного штурма ранены спецназовец и один из укрывавшихся в квартире. Согласно этим же данным, в квартире находились трое вооруженных мужчин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]