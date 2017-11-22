Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9959 RUR   0.0287 GBR   2.2523 TRY   0.4327

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.55 Brent   62.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 10° 24 Ноя 25 Ноя

Дальнее зарубежье 22.11.2017 09:36

Северокорейский пограничник пересек демаркационную линию между Севером и Югом Кореи - командование ООН

Командование ООН в Южной Корее обвинило северокорейскую сторону в том, что она дважды нарушила условия соглашения о перемирии от 1953 года.

Как говорится в сообщении командования, в его распоряжении имеется видеозапись того, как одетый в военную форму армии КНДР человек перебегает демаркационную линию, разделяющую два корейских государства. За ним гонится другой северокорейский солдат, который в нарушение соглашения о перемирии на несколько секунд пересек демаркационную линию, углубившись на сторону Южной Кореи на несколько метров.

Одновременно по перебежчику в сторону Южной Кореи была открыта стрельба другими северокорейскими пограничниками, что также является нарушением условий перемирия.

Перебежчика спасли пограничники Южной Кореи, он, по поступающим сведениям, ранен и доставлен в госпиталь.

Представитель командования ООН полковник армии США Чад Кэррол заявил журналистам, что командование будет добиваться проведения встречи с представителями КНДР, чтобы обсудить вопросы, связанные с происшествием, а также меры по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ГРАНИЦА, НАРУШЕНИЕ


Похожие новости


В КНДР готовятся к зимним военным учениям, заявляют в Сеуле В Сеуле обвиняют хакеров из КНДР в похищении документов о военных кораблях, подлодок и систем вооружения В Пхеньяне обещают ответить на учения США и Южной Кореи: "на огонь огнем" Южная Корея и США договорились активизировать координацию действий по Северной Корее Пхеньян пригрозил "невообразимым ударом" по силам США и Южной Кореи, задействованным в совместных учениях - СМИ Представитель КНДР требует прекратить учения США и Южной Кореи у полуострова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]