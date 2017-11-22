Северокорейский пограничник пересек демаркационную линию между Севером и Югом Кореи - командование ООН

Командование ООН в Южной Корее обвинило северокорейскую сторону в том, что она дважды нарушила условия соглашения о перемирии от 1953 года.

Как говорится в сообщении командования, в его распоряжении имеется видеозапись того, как одетый в военную форму армии КНДР человек перебегает демаркационную линию, разделяющую два корейских государства. За ним гонится другой северокорейский солдат, который в нарушение соглашения о перемирии на несколько секунд пересек демаркационную линию, углубившись на сторону Южной Кореи на несколько метров.

Одновременно по перебежчику в сторону Южной Кореи была открыта стрельба другими северокорейскими пограничниками, что также является нарушением условий перемирия.

Перебежчика спасли пограничники Южной Кореи, он, по поступающим сведениям, ранен и доставлен в госпиталь.

Представитель командования ООН полковник армии США Чад Кэррол заявил журналистам, что командование будет добиваться проведения встречи с представителями КНДР, чтобы обсудить вопросы, связанные с происшествием, а также меры по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем.