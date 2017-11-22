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Дальнее зарубежье 22.11.2017 09:07

Присяжные обвинили в терроризме уроженца Узбекистана, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке

Жюри присяжных вынесло обвинительное заключение в отношении уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который совершил теракт на Хэллоуин в Нью-Йорке, сообщает телеканал Sky News.

"Большое жюри федерального суда обвинило Сайфулло Саипова в терроризме и убийстве", - говорится в сообщении.

Теперь С.Саипов должен предстать перед судом.

31 октября в Нью-Йорке грузовик под управлением С.Саипова выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, затем, сбивая на своем пути людей, врезался в школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более 10 пострадали. Иммигрант из Узбекистана признался следователям, что вдохновлялся пропагандой террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ТЕРАКТ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]