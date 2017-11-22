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Дальнее зарубежье 22.11.2017 09:10

Трамп остался доволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп остался доволен состоявшимся телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас был замечательный разговор с Владимиром Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии - это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине", - сказал американский лидер журналистам.

По словам Д.Трампа, его разговор с В.Путиным длился почти полтора часа.

Президент США также добавил, что они с российским лидером "поговорили очень решительно" о Сирии, КНДР и Украине.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]