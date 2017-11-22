Трамп остался доволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп остался доволен состоявшимся телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.

"У нас был замечательный разговор с Владимиром Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии - это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине", - сказал американский лидер журналистам.

По словам Д.Трампа, его разговор с В.Путиным длился почти полтора часа.

Президент США также добавил, что они с российским лидером "поговорили очень решительно" о Сирии, КНДР и Украине.