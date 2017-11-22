Ливанский премьер вернулся на родину после объявления о своей отставке

Объявивший ранее о своей отставке премьер-министр Ливана Саад Харири прибыл в Бейрут, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) из ливанской столицы.

Около двух недель назад С.Харири, находясь в Саудовской Аравии, в телеобращении заявил, что уходит в отставку. В СМИ распространялась информация о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не примет отставку до тех пор, пока С.Харири не подаст прошение лично.

В минувшую субботу С.Харири вылетел из Эр-Рияда во Францию по приглашению французского президента Эмманюэля Макрона, по пути из Парижа в Бейрут посетил также Египет и Кипр.

В Париже ливанский премьер заявил журналистам: "Как вы знаете, я ушел в отставку, и мы поговорим по этому вопросу в Ливане", пообещав, что "объявит о своей политической позиции".

Как пишет АП, отставки С.Харири "может вызвать международный политический кризис, в который вовлечены Париж и Вашингтон, поскольку они теряют своего главного партнера в регионе, где бушуют конфликты".