Аir China отказалась от полетов по маршруту Пекин-Пхеньян - СМИ

Ведущая китайская авиакомпания Аir China на неопределенный срок прекращает выполнять рейсы по маршруту Пекин-Пхеньян, сообщили местные СМИ.
Они отмечают, что полеты по данному маршруту были открыты в 2008 году, выполнялись по понедельникам, средам и пятницам, однако несколько раз временно прекращались по различным соображениям, чаще всего в связи с недостаточным числом пассажиров.
СМИ обратили внимание, что продажа билетов на рейсы Аir China на 2018 год пока не предусмотрена.
Западные СМИ обращают внимание, что решение авиакомпании последовало за повторным внесением Соединенными Штатами КНДР в список стран-спонсоров терроризма.
Вместе с тем, как заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Лу Кан, политика авиакомпании не имеет отношения к государственной политике КНР.
"Авиакомпании принимают решения относительно своих планов самостоятельно в соответствии с ситуацией, складывающейся в области перевозок и на рынке", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, "являются ли эти меры Аir China отражением политики Китая в отношении Северной Кореи".
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